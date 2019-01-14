Итальянский пляж превратился в кладбище креветок

Пляж рядом с итальянским городом Лакко-Амено на острове Искья превратился в настоящее кладбище креветок. Мёртвые ракообразные заполнили часть побережья.
По предварительным данным, количество погибших членистоногих — несколько десятков тысяч, сообщает argumenti.ru. Одной из причин массовой гибели считают попадание в море ядовитых веществ. Аргументом против является благополучная экологическая обстановка на соседних участках береговой линии.
Специалисты взяли нужные пробы и начали проводить исследования.
Ранее News.ru писал о прекращении деятельности российского отделения Международного фонда защиты животных. Организация направит освободившиеся ресурсы на спасение популяции слонов в Африке. Крупные млекопитающие находятся под угрозой из-за действий браконьеров.