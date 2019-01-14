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Итальянский пляж превратился в кладбище креветок

Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пляж рядом с итальянским городом Лакко-Амено на острове Искья превратился в настоящее кладбище креветок. Мёртвые ракообразные заполнили часть побережья.

По предварительным данным, количество погибших членистоногих — несколько десятков тысяч, сообщает argumenti.ru. Одной из причин массовой гибели считают попадание в море ядовитых веществ. Аргументом против является благополучная экологическая обстановка на соседних участках береговой линии.

Специалисты взяли нужные пробы и начали проводить исследования.

Ранее News.ru писал о прекращении деятельности российского отделения Международного фонда защиты животных. Организация направит освободившиеся ресурсы на спасение популяции слонов в Африке. Крупные млекопитающие находятся под угрозой из-за действий браконьеров.


#италия #креветки #дикаяприрода
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