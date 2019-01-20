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Итальянцам разрешили ходить на работу с собаками

freestocks.org/unsplash.com

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Четвёртый этаж небоскрёба Unicredit на площади Гаэ Ауленти в Милане переоборудовали для собак. Руководство банка разрешило своим сотрудникам брать на работу своих домашних питомцев.

По правилам, доступ на этаж осуществляется по очереди, в которой уже стоит 100 сотрудников. При этом приводить можно только собак старше 8 месяцев, для того чтобы исключить недисциплинированных щенков. Ограничений по размеру животных нет.

Заинтересованные в данной опции работники должны гарантировать хорошее поведение любимца, а также представить все необходимые справки и страховой полис. Кроме того, во время нахождения на этаже животное должно быть на поводке.

Основная идея проекта «Собака на работе» — снизить уровень стресса и улучшить настроение в коллективе банка. На этаже оборудованы также рабочие места, чтобы сотрудники не отвлекались от работы, играя со своими питомцами, сообщает Corriere della Sera.

Ранее News.ru писал, что собака-поводырь по кличке Нильс ежедневно сопровождает на службу свою хозяйку Хилу Мауду, которая является офицером военной прокуратуры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пёс занимает важный и ответственный пост. Честь быть сопровождающим офицера военной прокуратуры выпадает далеко не каждой собаке.


#италия #работа #собаки #Unicredit
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