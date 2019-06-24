Фото: Rob Schleiffert/flickr.com

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты над республикой для сопровождения пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании Ernest, который летел из Милана в Харьков.

Лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, в связи с чем истребители вылетели с авиабазы Слиач.

Самолёт продолжил выполнение рейса без сопровождения после восстановления связи с бортом, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, российские пилоты до конца недели проведут наблюдательные полёты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу.

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