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Главный кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон резко теряет рейтинг после домашнего скандала с подружкой. До скандала Джонсон держал преимущество перед соперником Джереми Хантом, опережая его на 27%, сейчас отрыв Джонсона от Ханта составляет 11%.

Банальная и не заслуживающая повышенного внимания избирателей история всего за двое суток снизила шансы фаворита предвыборной гонки возглавить британское правительство. Выводы были сделаны на основе опроса избирателей, пишет The Mail...