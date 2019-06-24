Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты над республикой для сопровождения пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании Ernest, который летел из Милана в Харьков.
Лайнер перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, в связи с чем истребители вылетели с авиабазы Слиач.
Самолёт продолжил выполнение рейса без сопровождения после восстановления связи с бортом, информирует
Как ранее писал News.ru, российские пилоты до конца недели проведут наблюдательные полёты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу.