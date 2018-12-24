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Источник объявил о подписании указа о выходе США из Сирии

US Army/Digital/Global Look Press

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Указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии подписан. В документе изложены сроки и порядок вывода военных.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностное лицо в Пентагоне.

Какие-либо детали, связанные с указом, собеседник телекомпании раскрывать не стал.

Как писал News.ru, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии, поскольку, по его мнению, в ближневосточной республике одержана победа над запрещённой в России террористической группировкой ИГ. Как заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, Пентагон не одобрил решение о выводе войск из Сирии, зато его поддержали простые американцы.


#сша #сирия #Пентагон #армия #указ #ВЫВОД
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