Персидский залив вооружается израильским оружием

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Главу Генштаба Израиля уличили в тайных поездках в Абу-Даби

Сближение Израиля со странами Персидского залива обещает в долгосрочной перспективе перерасти в военно-техническое сотрудничество. Вслед на публичным наведением дипломатических контактов еврейское государство, похоже, нацелено на продажу своего оружия Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Такой вывод наблюдатели делают из тайного визита главы израильского Генерального штаба Гади Айзенкота в Абу-Даби.

Айзенкот посетил ОАЭ в этом месяце дважды, утверждают в арабской прессе. Причём, визит военачальника в одну из стран Персидского залива носил тайный характер. Как отмечается, главе израильской армии удалось встретиться с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом. Со ссылкой на руководителя американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Морта Фридмана в прессе сообщают, что переговоры глава Генштаба Израиля провёл и с высокопоставленными эмиратовскими офицерами. В центре внимания была продажа израильского оружия Абу-Даби. Ранее о том, что еврейское государство обсуждает подобные вопросы с арабским миром, не сообщалось. По словам Фридмана, следующей страной, с которой Израиль попытается навести мосты, станет Бахрейн. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху сделал официальный визит в Оман, что стало значимой попыткой еврейского государства выстроить отношения со своими непростыми соседями. Разумеется, сближение происходит на фоне разрастания иранского влияния, которое Израиль и страны Персидского залива (за исключением Катара) трактуют как абсолютное зло.

Параллельно с этим стало известно об инвестициях ОАЭ в один из израильских проектов в сфере энергетики. Так, по некоторым данным, Абу-Даби вложили примерно $100 млн в амбициозный план еврейского государства по транспортировке израильского природного газа в Европу. Морской магистральный газопровод под названием East Med планируется сделать протяженностью 2100 км, его строительство будет вестись на глубине до 3000 м. К февралю 2019 года еврейское государство рассчитывает подписать соответствующие договорённости с Грецией, Кипром и Италией. Известно, что проект по транспортировке природного газа пользуется поддержкой чиновников в Брюсселе. Предполагается, что трубопровод будет иметь возможность транспортировать до 20 млрд кубометров газа, добытого на израильских месторождениях, в год. Israel Defense Forces/flickr.com Гади Айзенкот (в центре)

Другим важным признаком «потепления» между еврейским государством и странами арабского мира стало то, что часть неба над Персидским заливом открыли для израильской авиации. Когда Нетаньяху в очередной раз комментировал результаты своего недавнего визита в Оман, он сообщил, что султан Кабус бен Саид Аль Саид дал «зелёный свет» на то, чтобы авиаперевозчик ElAl смог перемещаться в воздушном пространстве аравийского государства. «Когда я встречаюсь с лидерами арабских государств, они говорят, что у них есть интересы в области безопасности и экономики и что они не хотят делать нормализацию отношений с Израилем заложницей палестинских капризов», — добавил Нетаньяху. По его словам, у самолётов компании ElAl будет возможность перелететь над Чадом и над частью Судана. «Мы надеемся, что сможем летать над Саудовской Аравией», — заявил тогда глава израильского правительства. Он полагает, что потепление с арабским миром стало возможно благодаря качеству израильских разведданных, которые не раз позволяли арабским государствам предотвращать теракты на своей территории.

Формат «примирения» с Израилем в настоящее время ищет саудовская сторона. По данным базирующегося в Великобритании оппозиционного портала MiddleEastEye, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал подготовку к саммиту с участием премьер-министра Израиля и президента США Дональда Трампа. Встреча, по задумке саудовского правящего дома, должна стать «вторым Кэмп-Дэвидом». Правда, как отмечает MiddleEastEye, подобные переговоры нужны саудовскому принцу прежде всего для того, чтобы очистить имидж после истории с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Именно трагедия в Стамбуле заставляет мировое сообщество сокращать не только дипломатические, но и военно-технические связи с Эр-Риядом. После примирения с еврейским государством, как ожидается, за принцем Мухаммедом закрепится роль арабского миротворца. Важным остаётся вопрос, готов ли Израиль сейчас продавать оружие Саудовской Аравии, когда с ней намереваются разорвать связи западные поставщики.