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Испытания «Авангарда» вынуждают США догонять Россию

Минобороны России/youtube.com

в мире [ версия для печати ]

Испытание Россией гиперзвукового комплекса «Авангард» заставляет США заниматься разработкой подобных систем, хотя они и не столь ценны для американской армии. Об этом заявил глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц.

По его словам, вооруженные силы США могут эффективно атаковать цели и без использования каких-либо гиперзвуковых систем. В частности, благодаря большому количеству военных баз, расположенных в других странах. Однако Штаты вынуждены продолжать разработки в этой сфере, чтобы не отставать от России в ключевых военных технологиях.

Кроме того, подобные системы могут усложнить контроль над вооружениями двух стран.

«Тем не менее, у России и США есть некоторый общий интерес в предотвращении приобретения другими странами технологий гиперзвукового оружия», — цитирует эксперта РИА Новости.

Вайц допустил, что Россия может предоставить такие системы Китаю или Сирии для предотвращения потенциальных атак со стороны США.

Испытания ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард» проводились в конце декабря по поручению президента России Владимира Путина. Ракета была запущена из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и, преодолев расстояние около шести тысяч километров, поразила цель на Камчатке.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп намерен остановить гонку вооружения. Он заявил, что в будущем хочет обсудить эту проблему с российским и китайским лидерами. Трамп добавил, что в прошлом году Штаты потратили на вооружение более 700 млрд долларов и назвал это безумием.


#сша #россия #вооружения
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