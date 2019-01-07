Исполняющий обязанности короля назначен в Малайзии

https://news.ru/storage/news/f45fd8a2b9c595a1f8615c9483607611/1a20ada1-9ed7-498a-aa79-6d9f1268d811_850.jpg NizamZanil/Global Look Press

Мухаммад V Келантан Султан

Султан штата Перак Назрин Мийзуддин Шах был назначен исполняющим обязанности верховного правителя (короля) Малайзии.

«Решение было принято на экстренной встрече Совета правителей (наследственных султанов), которая прошла после отречения от престола Мухаммада V», — сообщает газета Straits times.

Ранее News.ru писал, что король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола после двух с лишним лет правления. Причины такого решения представители монарха раскрывать отказываются. В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной — победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015». Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.