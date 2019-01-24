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Испания предлагает Венесуэле провести выборы

Педро Санчес Jesus Merida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Педро Санчес

в мире [ версия для печати ]

Испанский МИД считает, что для урегулирования политического кризиса в Венесуэле лучшим решением станет проведение выборов.

По данным агентства France-Presse, в Испании не видят другого выхода из сложной ситуации в Венесуэле, кроме президентских выборов. Поэтому премьер-министр Испании Педро Санчес собирается созвониться с объявившим себя новым президентом Венесуэлы оппозиционером Хуаном Гуайдо.

Ранее News.ru сообщал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле. По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.


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