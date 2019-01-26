USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C15:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Испания пригрозила признать Гуайдо президентом Венесуэлы

AFP7/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что испанские власти признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов в течение восьми дней.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — отметил Санчес.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо рассказал, что досрочные выборы должны пройти через шесть–девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы. Он также подчеркнул, что оппозиция не готова к переговорам с властями Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия. В стране начались беспорядки.

Как писал News.ru, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после разговора с вице-президентом США Майком Пенсом. Журналисты узнали, что Пенс пообещал обеспечить Хуана Гуайдо поддержкой со стороны США, если «он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро, сославшись на пункт в Конституции южноамериканской страны».


#венесуэла #испания #николасмадуро #ПедроСанчес #ХуанаГуайдо
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 14:11, 26 января 2019
Атаман объяснил, как СМИ узнали о бойцах ЧВК в Венесуэле
в мире 13:11, 26 января 2019
Гуайдо назвал сроки новых выборов в Венесуэле
в мире 19:11, 25 января 2019
Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле в субботу
в мире 14:07, 25 января 2019
ООН призвала Венесуэлу расследовать гибель демонстрантов
в мире 14:31, 24 января 2019
Испания предлагает Венесуэле провести выборы
Лента новостей
в мире 15:33
Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
спорт 15:30
Лыжник Устюгов остановился в шаге от медали на КМ
общество 15:26
Митрополит: Исаакиевский собор обязательно передадут РПЦ
общество 15:26
Социологи назвали худшие профессии для женщин
общество 15:22
Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой
Другие новости
в мире 15:33
Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
в мире 15:14
ОПЕК могут расширить
в мире 15:06
Сирия обвинила Турцию в поддержке террористов
в мире 15:05
Франция и Германия готовы признать Гуайдо главой Венесуэлы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top