Испания пригрозила признать Гуайдо президентом Венесуэлы

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что испанские власти признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов в течение восьми дней.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — отметил Санчес.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо рассказал, что досрочные выборы должны пройти через шесть–девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы. Он также подчеркнул, что оппозиция не готова к переговорам с властями Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия. В стране начались беспорядки.

Как писал News.ru, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после разговора с вице-президентом США Майком Пенсом. Журналисты узнали, что Пенс пообещал обеспечить Хуана Гуайдо поддержкой со стороны США, если «он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро, сославшись на пункт в Конституции южноамериканской страны».