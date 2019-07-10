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Испанское законодательство не признаёт суррогатное материнство, поэтому семьи, воспользовавшиеся услугами украинских суррогатных матерей, не могут получить необходимые документы, чтобы вывезти детей за пределы Украины.

Дети сначала должны получить украинский паспорт. Затем семьям необходимо получить в консульстве отказ от испанских документов, после чего они могут начать судебный процесс, чтобы власти признали факт усыновления.

По данным РИА Новости , около 140 детей не могут покинуть Украину из-за проблем с документами. Возмущённые родители считают, что правительство Испании нарушает конституцию, где сказано, что «если родитель испанец, то и ребёнка автоматически признают испанцем». Этим семьям услуга суррогатного материнства обошлась от 30 до 60 тысяч евро.

Как ранее писал News.ru, законопроект о регистрации детей, рождённых при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, внесён в Государственную думу. Это может упростить получение документов родителям, которые прибегли к услугам суррогатных матерей.