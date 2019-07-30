https://static.news.ru/photo/a2825812-b2cd-11e9-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Делегация Исландии во главе с послом страны Сигридуром Берглинд Асгейрсдоттир намерена обсудить с представителями Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиции и поддержке экспорта (АНО АПИ) вопросы сотрудничества на территории региона. Для этого исландцы впервые примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, совместно с исландскими специалистами в ближайшее время планируется разработать туристическую стратегию для Камчатки. Кроме того, планируется сотрудничество в развитии теплоэнергетики края на основе местных геотермальных источников.

Петухов отметил, что у Исландии и Камчатки схожие природно-климатические условия, численность населения, а также необходимость в строительстве сейсмоустойчивых зданий.

АНО АПИ заинтересована и в работе властей Исландии с молодёжью. Петухов подчеркнул, что у этой страны нет проблем с оттоком населения, что в значительной степени связано с наличием достаточного количества вузов, высокими зарплатами, возможностью заниматься спортом, передаёт пресс-служба агентства.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Пакистана Имран Хан может посетить Россию в сентябре текущего года. Президент РФ Владимир Путин пригласил политика на ВЭФ.