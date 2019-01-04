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Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданин Соединённых Штатов Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже, также имеет паспорт Ирландии.

Посольство Ирландии уже запросило консульский доступ к американцу, сообщает AFP.

В то же время, по данным агентства, в Россию обвиняемый в шпионаже въезжал по американскому паспорту.

Ранее доступ к Уилану запросили сотрудники британского ведомства, поскольку выяснилось, что он также является гражданином Великобритании. Более того, МИД Канады косвенного подтвердил, что замешанный в шпионском скандале американец имеет и канадское гражданство, писал News.ru.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. 


#сша #шпионаж #ирландия
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