Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона

https://news.ru/storage/news/54fe13b59eb06b3997bac9845b2fe4b8/3a3a0770-0fa2-48f9-aa1c-b48b4353ef48_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин Соединённых Штатов Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже, также имеет паспорт Ирландии.

Посольство Ирландии уже запросило консульский доступ к американцу, сообщает AFP.

В то же время, по данным агентства, в Россию обвиняемый в шпионаже въезжал по американскому паспорту.

Ранее доступ к Уилану запросили сотрудники британского ведомства, поскольку выяснилось, что он также является гражданином Великобритании. Более того, МИД Канады косвенного подтвердил, что замешанный в шпионском скандале американец имеет и канадское гражданство, писал News.ru.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.