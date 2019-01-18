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Ирландка случайно проглотила упаковку таблеток

Павел Мазенов/АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Жительница столицы Северной Ирландии — Белфаста — жила длительное время с застрявшей в горле пластиковой упаковкой обезболивающих таблеток. Женщина обратилась в больницу и пожаловалась, что испытывает проблемы с глотанием после того, как приняла лекарство, но извлекли инородное тело только через 17 дней после попадания в организм.

После осмотра, рентгена и эндоскопии носа медики решили, что женщина поцарапала глотку или пищевод, когда принимала лекарство. Её выписали и посоветовали повторно обратиться к врачу, если симптомы не исчезнут через двое суток, пишет научное издание BMJ Case Reports.

Через три дня после этого женщина снова обратилась к врачам с аналогичными жалобами и провела в стационаре двое суток. В её горле сохранялись неприятные ощущения, и через пять дней женщине провели контрастную рентгенографию, которая ничего не выявила.

Затем пациентку направили на гастроскопию, в ходе которой обнаружилось, что в верхней части пищевода находится целая пластиковая упаковка таблеток, которая была проглочена случайно. Её успешно извлекли.

Как писал News.ru, владелец магазина канцтоваров в городе Калькутте, столице индийского штата Западная Бенгалия, повредил пищевод проглоченными вставными зубами, после чего несколько лет использовал зонд для приёма пищи. Для восстановления здоровья мужчине пришлось делать несколько операций.


#лекарство #севернаяирландия #медицина
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