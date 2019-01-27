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Иранские СМИ заявили о побеге из тюрьмы 40 главарей ИГ

Morteza Nikoubazl/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

По данным агентства Tasnim, военнослужащие армии США помогли сорока главарям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сбежать из тюрьмы в Афганистане.

Тюрьма, в которой содержались террористы, контролируется боевиками радикального движения «Талибан». Как утверждает агентство, их побег стал результатом «секретной операции США», проведённой в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Tasnim заявило, что информацию о случившемся подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.

Ранее News.ru писал о том, что, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сотрудники правоохранительных органов в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований (НВФ).


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