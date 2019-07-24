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Бывшего директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано могли убить. Об этом, со ссылкой на источники, сообщило иранское информационное агентство Tasnim .

Источники предполагают, что покойный глава МАГАТЭ Юкия Амано был убит Израилем в сотрудничестве с США за отказ поддаться давлению и выдвинуть новые сфабрикованные обвинения против ядерной программы Ирана, — сообщает агентство.

Амано выступал против позиции Израиля и США, которые оказывали сильное давление для открытия фальшивого дела против Ирана в контексте ядерной проблемы, пояснили собеседники агентства.

Как ранее писал News.ru, Юкиа Амано умер 22 июля 2019 года в возрасте 72 лет. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. Из-за проблем со здоровьем он собирался сложить свои полномочия досрочно.