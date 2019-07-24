Бывшего директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано могли убить. Об этом, со ссылкой на источники, сообщило иранское информационное агентство
Источники предполагают, что покойный глава МАГАТЭ Юкия Амано был убит Израилем в сотрудничестве с США за отказ поддаться давлению и выдвинуть новые сфабрикованные обвинения против ядерной программы Ирана, — сообщает агентство.
Амано выступал против позиции Израиля и США, которые оказывали сильное давление для открытия фальшивого дела против Ирана в контексте ядерной проблемы, пояснили собеседники агентства.
Как ранее писал News.ru, Юкиа Амано умер 22 июля 2019 года в возрасте 72 лет. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. Из-за проблем со здоровьем он собирался сложить свои полномочия досрочно.