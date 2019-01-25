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Иранские радикалы выходят на европейскую арену

Сантьяго Абаскаль Jesus Hellin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сантьяго Абаскаль

в мире [ версия для печати ]
Враги Тегерана спонсировании испанских ультраправых

Противники иранского режима укрепляются в Европе. Известную своими терактами Организацию моджахедов иранского народа (ОМИН) подозревают в финансировании одной из испанских ультраправых партий, которая имеет поддержку бывшего стратега Белого дома Стивена Бэннона.

Бывший участник выборов в Европарламент (2014 год) от ультраправой испанской партии «Вокс» Алехо Видаль-Куадрас заявил, что к финансированию его избирательной кампании причастны члены Национального совета сопротивления Ирана (НССИ), основанного выходцами из ОМИН, которую Тегеран рассматривает как террористическую группировку. По его словам, которые приводит испанское издание El Pais, около 80% партийного бюджета «Вокс» поступило от сторонников организации иранских изгнанников. В спонсировании принимали участие люди из 15 стран, среди которых — западные государства. Партийное руководство было абсолютно не против такой помощи - они в курсе того, какими именно денежными ресурсами располагают, уверил Видаль-Куадрас. 

«Сантьяго Абаскаль (действующий лидер «Вокс», в 2014 году занимал пост генсека партии — News.ru) знал об экономической поддержке со стороны противников иранских властей, и это казалось ему плюсом, любая помощь, которая находилась в законодательных рамках, приветствовалась», — сказал политик в разговоре с журналистами. 

Долгое время законы Испании запрещали вносить на счета, связанные с политиками и политическими организациями, средства, «которые исходят от иностранных лиц». Однако в 2013 году законодательство было скорректировано в пользу ограничения запрета: финансировать партии и политиков возбранялось только в предвыборный период. В остальное время денежные пожертвования могли поступать от кого угодно.

Именно к 2013 году относится эпизод, когда «Вокс» получила пожертвование в свыше 1 млн евро, которые приписывают ОМИН. Примечательно, что ультраправая партия Испании, которая хорошо показала себя на недавних выборах, была создана именно в этот год. 17 декабря политическая организация, ставшая оплотом для популистов, получила крупную сумму денег, а на следующий день была зарегистрирована в Министерстве внутренних дел Испании в качестве партии. Позднее, в период с 2013 по 2014 годы группа отправила на счет «Вокс» 971 890 евро. 

Lito Lizana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Фонд, предоставляемый иранскими изгнанниками, использовался не только для оплаты европейской избирательной кампании 2014 года, но и для того, чтобы закрепить «Вокс» в качестве партии», — признался Видаль-Куадрас. Именно он был основателем ультраправой партии. После фиаско на европейских выборах ему пришлось покинуть свой пост.

Активность ОМИН была замечена и в Албании. Ряд местных парламентариев выражал открытую поддержку организации, которая была внесена в «черные списки» западных государств.

В 1997 году Соединённые Штаты причислили организацию к разряду экстремистских. Однако благодаря действиям лоббистов сначала Великобритания (в 2008 году), потом ЕС (в 2009 году), а затем (в 2012 году) Канада и США исключили ОМИН из своих «стоп-листов». Влияние лоббистов ОМИН в тех же США довольно сильно. Известно, что президенту США Дональду Трампу было направлено письмо за подписью 23 официальных лиц США, в котором содержался призыв «сотрудничать с НССИ и его военным крылом — ОМИН». Вероятно, политиков не пугает то, что аналитики называют организацию настоящим тоталитарным культом.

В докладе RAND за 2009 год отмечалось, что сторонники организации должны давать клятву верности на Коране, когда вступают в ОМИН. Члены организации были обязаны давать обет безбрачия. Однако это не самое ужасное, что приписывают группе. На счету ОМИН — убийство второго президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и премьера Мохаммада Джавада Бахонара, а также покушение на нынешнего руководителя и духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Учитывая подобную репутацию ОМИН, вряд ли приходится удивляться, что её создатели попытались сделать ребрендинг и спрятаться за Национальным советом сопротивления Ирана. Активность партии в Европе (площадкой для встреч группы нередко становится Франция) свидетельствует, что для неё важно создать имидж главной организации, представляющей интересы иранской оппозиции. Неважно, что поддержка сторонников ОМИН в самом Иране предельно мала, при этом структура всё-таки имеет там довольно большую агентурную сеть.


#иран #омин #стивбэннон
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