https://static.news.ru/photo/dcff26d8-ac6e-11e9-b79c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press
Танкеры продолжают выгружать миллионы баррелей иранской нефти в таможенные хранилища китайских портов. Так как сырьё не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте, её поставки не противоречат американским санкциям.
Через 2,5 месяца после того, как США ввели запрет на покупку иранской нефти, нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где её помещают в так называемое «таможенное хранилище», — сообщает агентство Bloomberg.
Как писал News.ru, Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, Иран будет «мудро и с сохранением чувства собственного достоинства» преодолевать любые трудности. Он не согласился с тем, что Вашингтон загнал Тегеран в угол благодаря санкциям, которые «в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике».