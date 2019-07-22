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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке гуманитарной помощи в Афганистан. Оно адресовано Министерствам образования, здравоохранения, торговли, текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей.

Документ перечисляет продукцию, безвозмездно передаваемую Афганистану в качестве гуманитарной помощи, сообщает TDH. Однако сам перечень не публикуется. Туркменистан, с 2016 года переживающий сильнейший финансово-экономический кризис из-за снижения мировых цен на...