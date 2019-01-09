Иран заявил о необходимости срочного ухода США из Сирии

https://news.ru/storage/news/64d5205a55220de81bf571f2b36d290c/15f649c9-1ecb-4f6a-a3c8-9ca951b833a2_850.jpg US Army/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о необходимости скорейшего вывода американских войск из Сирии.

«Присутствие США в Сирии не обеспечивало там ничью безопасность. Мы надеемся, что чем скорее они покинут Сирию, тем будет лучше для сирийцев», — цитирует ТАСС Зарифа.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара намерена координировать действия с США по выводу войск из Сирии. Стамбул также обратился к Вашингтону с запросом о передаче американских военных баз в Сирии или об их уничтожении.