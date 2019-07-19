Власти Ирана задержали в Ормузском проливе два судна. Одно из них шло под флагом Великобритании, а другое — Либерии.

Информацию об этом предоставил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передаёт РИА Новости.

Я в ближайшее время приму участие в заседании чрезвычайного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас сведения и меры, которые мы можем принять для быстрого освобождения, — подчеркнул он.

Об этом же сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник во властях Соединённых Штатов. По данным собеседника издания, второй танкер носит название MV Mesdar.

Президент США подтвердил имеющуюся информацию о двух задержанных кораблях.

Это только доказывает всё, что я говорю об Иране. Проблемы. Ничего, кроме проблем, — добавил он.

Американский лидер отметил, что проведёт переговоры с британской стороной по этому вопросу.

Ранее News.ru писал, что танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что судно задержано.

 

 

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