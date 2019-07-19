Власти Ирана задержали в Ормузском проливе два судна. Одно из них шло под флагом Великобритании, а другое — Либерии.
Информацию об этом предоставил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передаёт
Я в ближайшее время приму участие в заседании чрезвычайного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас сведения и меры, которые мы можем принять для быстрого освобождения, — подчеркнул он.
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Президент США подтвердил имеющуюся информацию о двух задержанных кораблях.
Это только доказывает всё, что я говорю об Иране. Проблемы. Ничего, кроме проблем, — добавил он.
Американский лидер отметил, что проведёт переговоры с британской стороной по этому вопросу.
Ранее News.ru писал, что танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что судно задержано.