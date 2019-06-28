https://static.news.ru/photo/ea6cfdec-9b50-11e9-bf81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Правительство Ирана одобрило введение безвизового режима при въезде в страну для туристов из Китая.

Китайским туристам больше не нужно будет получать визы для посещения Республики Иран, — сообщило агентство «Синьхуа».

Ранее президент Исламской Республики Хасан Рухани распорядился не ставить отметку о въезде в паспортах иностранцев, чтобы они не опасались последующих американских санкций.

Как писал News.ru, Тегеран продолжит противостоять американским санкциям так же, как боролся с Ираком во время Ирано-иракской войны, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.