Подрыв самодельного взрывного устройства, который произошёл 13 июля на пути следования патруля российской военной полиции в южной сирийской провинции Дераа, приписывают проиранским иррегулярным формированиям. В результате нападения никто из российских военнослужащих не пострадал, а боевая техника, по официальным данным, не понесла каких-либо значительных повреждений. Однако инцидент на юге Арабской Республики — в случае если версия о причастности проиранских сил, конечно, окажется верной — становится иллюстрацией взаимоотношений между Россией и Ираном в постконфликтных условиях.
Версия о том, что к теракту могут быть причастны лояльные иранскому руководству силы,
Провинция Дераа, где произошёл инцидент, не так проста с точки зрения структуры управления и, соответственно, распределения властных полномочий. После её перехода под контроль сирийских правительственных сил в 2018 году от России как от «старшего товарища» сирийского режима стали активнее требовать обеспечения безопасности южных границ Сирии. В частности, израильтяне призывали, чтобы все иранские и проиранские формирования покинули прилегающие к рубежам территории. Впрочем, создать «чистую» от иранских «клиентов» зону на юге Сирии оказалось не так-то просто. До настоящего времени в южных провинциях
Конечно, считать, что занимавшие ранее этот район формирования умеренной оппозиции окончательно ушли, неправильно. После возвращения провинций Дераа и Кунейтры под контроль официального Дамаска на юге был запущен процесс формирования ополчения из числа бывших повстанцев. Существовала версия, что это было пролоббировано российской стороной по согласованию с Иорданией, чтобы не допустить укрепления позиций «Хезболлы» и других подконтрольных Ирану иррегулярных формирований у границ Хашимитского Королевства. Сирийский режим поручил «переплавить» оппозицию в ополчение бывшему командиру одной из крупнейших оппозиционных фракций «Южного фронта» — «Джейш ас-Саура» («Революционной армии») Имаду Абу Зурейку, который вернулся из Иордании по согласованию с главой военной разведки в Дераа Луаи Аль-Али. Однако создание дополнительных структур, как становится понятно, не сбавило накала в противостоянии за власть в южных районах.
Командование российской группировки в Сирии сложно заподозрить в безучастности к делам, происходящим на юге. Российские военнослужащие регулярно
А политических тем в южных провинциях предостаточно. Наблюдатели