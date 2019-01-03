Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

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МИД Ирана выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске. Об этом говорится в послании официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Бахрама Касеми.

Касеми, в частности, выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом в Магнитогорске, а также принёс соболезнования правительству и народу России и семьям жертв трагедии. Послание опубликовано на сайте МИД Ирана.

Как писал ранее News.ru, соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске принесли власти Латвии, Китая, Сербии, Катара, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии и других стран. По последним данным, число погибших под завалами рухнувшего 31 декабря дома в Магнитогорске выросло до 33 человек, среди которых шесть детей.