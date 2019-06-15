https://static.news.ru/photo/b5b93176-8f4b-11e9-90f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Иранские военные пытались подстрелить американский дрон за несколько часов до нападения на танкеры. Вашингтон и Тегеран обвиняют в произошедшей в Оманском заливе провокации друг друга.

По некоторым данным, беспилотник наблюдал за приближением иранских кораблей к танкерам, однако о фиксации им самой атаки ничего не известно. Иранцы запустили по дрону ракету класса «земля — воздух», однако она промахнулась и упала в воду, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападение на танкеры. В Вашингтоне полагают, что атаки могут повториться, и приступают к подготовке мер противодействия «для защиты международного судоходства в районе Персидского залива».

В свою очередь, постпредство Ирана в ООН заявило о том, что Тегеран категорически отвергает и осуждает «необоснованные» обвинения Штатов по инциденту с танкерами. Глава МИД страны обратил внимание на «поразительное совпадение» инцидента с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы, никто из них не пострадал, писал News.ru.