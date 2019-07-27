Запуск баллистической ракеты, который был произведён ранее по приказу иранских властей, носил оборонительный характер и не был направлен против других стран.
По данным
Запуск был произведён в ночь на четверг, 25 июля, по времени UTC. Источники сообщили, что старт ракеты состоялся в южной части Ирана. Снаряд пролетел около 960 км и упал в пустыне недалеко от Тегерана.
Как писал News.ru, новый министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности провести переговоры с Ираном без предварительных условий.