https://static.news.ru/photo/23869796-b078-11e9-959a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запуск баллистической ракеты, который был произведён ранее по приказу иранских властей, носил оборонительный характер и не был направлен против других стран.

По данным Fars , цель запуска ракеты — отработка ответа на возможные попытки иностранных государств нарушить территориальный суверенитет Исламской Республики. Власти Ирана считают, что не обязаны получать специальные разрешения от каких-либо стран для отработки своей военной мощности.

Запуск был произведён в ночь на четверг, 25 июля, по времени UTC. Источники сообщили, что старт ракеты состоялся в южной части Ирана. Снаряд пролетел около 960 км и упал в пустыне недалеко от Тегерана.

Как писал News.ru, новый министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности провести переговоры с Ираном без предварительных условий.