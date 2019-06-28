https://static.news.ru/photo/00c863fe-9a72-11e9-bcb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Тегеран продолжит противостоять американским санкциям так же, как боролся с Ираком во время ирано-иракской войны, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Мы никогда не забудем, что западный мир поддерживал и вооружал Саддама Хусейна. Совбез ООН никогда не осуждал отравление наших людей, — сказал министр.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.

Как ранее писал News.ru, Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.