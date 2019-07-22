https://static.news.ru/photo/f13f49fa-ac57-11e9-8ef1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Erfan Kouchari/Tasnim/Global Look Press

Спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 шпионов, работавших на Центральное разведывательное управление США. Некоторых из них уже приговорили к смертной казни.

Такие данные приводит агентство Tasnim со ссылкой на Министерство информации Ирана. Кроме того, журналисты опубликовали снимки сотрудников ЦРУ, которые, по их данным, поддерживали связь с «шпионами» в Иране.

2 июля официальные представители Тегерана сообщили, что «иранскими спецслужбами в прошлом году была выявлена группа шпионов». Они собирали информацию в различных областях экономики, на атомных объектах страны и на предприятиях оборонной промышленности. Граждане каких государств были вовлечены в обезвреженную сеть и с какими государствами они сотрудничали, не уточнялось, писал News.ru.