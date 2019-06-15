https://static.news.ru/photo/10a7e70a-903a-11e9-ad3c-fa163e074e61_1024.jpg Али Ардашир Лариджани Фото: Mostafameraji/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани заявил, что обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе носят умышленный характер, так как Белый дом хочет ввести новые ограничительные меры.

Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что официальные лица США не достигли своих целей посредством санкций, — заявил политик на открытом заседании парламента.

Он считает, что американские военные сами могли атаковать суда, так как подобное уже случалось во время Второй мировой войны у берегов Японии, передаёт Tansim .

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.

Как писал News.ru, командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов. Такое решение было принято после атаки на танкеры в Оманском заливе.