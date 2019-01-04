Иран отправит новый эсминец в Атлантический океан

Военно-морские силы Ирана направят корабли в Атлантический океан. Поход продлится около полугода, сообщил заместитель командующего республиканских ВМС Турадж Хасани Мокаддам.
«Атлантический океан — длинный маршрут, и, возможно, эта иранская миссия продлится пять месяцев», — рассказал адмирал.
В состав группировки войдёт новый эскадренный миноносец «Саханд», пишет агентство IRNA.
Ранее News.ru сообщал о модернизации российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Срок службы бомбардировщиков увеличен на 45−50 лет благодаря установке современного оборудования.