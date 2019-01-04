Иран отправит новый эсминец в Атлантический океан

https://news.ru/storage/news/8d802cfc1d4335ee4ccd922ad4a9c02b/c00d963f-b823-4841-9cce-44d397aa1a9b_850.jpg Israeli Navy/wikimedia.org

Военно-морские силы Ирана направят корабли в Атлантический океан. Поход продлится около полугода, сообщил заместитель командующего республиканских ВМС Турадж Хасани Мокаддам.

«Атлантический океан — длинный маршрут, и, возможно, эта иранская миссия продлится пять месяцев», — рассказал адмирал.

В состав группировки войдёт новый эскадренный миноносец «Саханд», пишет агентство IRNA.

Ранее News.ru сообщал о модернизации российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Срок службы бомбардировщиков увеличен на 45−50 лет благодаря установке современного оборудования.