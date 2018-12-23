Иран опроверг слух о запрете ФРГ использовать аэропорты

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Иран опроверг информацию о том, что Германия намерена запретить самолётам компании Mahan Air использовать немецкие аэропорты со следующего года. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Речь идёт об опубликованной в Bild заметке, где говорилось, что правительство ФРГ «после интенсивных консультаций» запретит иранским самолётам садиться в своих аэропортах. Так государство отреагировало на обращение США, которые раскритиковали иранскую компанию, сотрудничество с которой может угрожать безопасности американских граждан в немецких аэропортах.

«Иранская организация гражданской авиации не получала никаких сообщений от представителей немецких властей о санкциях в отношении Mahan Air, и представитель правительства Германии заявил в отношении сообщений Bild, что он не может их комментировать», — заявил Джафарзаде в интервью Fars.

К тому же, добавил собеседник агентства, самолёты Mahan Air садятся в немецких аэропортах вот уже 15 лет, а на зимние полёты у Ирана и Германии заключён полугодовой контракт.

Ранее News.ru сообщал, что компании Евросоюза не смогут сотрудничать одновременно и с США, и с Ираном. Бизнесмены должны выбрать и разорвать контакты с одной из стран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.