https://static.news.ru/photo/a9fc6a3c-a086-11e9-8ecb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

Мы собираемся перейти порог в 3,67%, — сказал Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что обогащение начнётся уже 8 июля. Осталось решить некоторые технические моменты. В то же время Тегеран даёт странам ядерной сделки 60 дней на выполнение требований Ирана по ней, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Ирана Хасан Рухани назвал Европу ответственной за приостановку ядерной сделки. По его словам, ЕС должен действовать согласно собственным обязательствам, которые следуют из принятых международных документов и резолюций ООН.