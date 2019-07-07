Власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.
Мы собираемся перейти порог в 3,67%, — сказал Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что обогащение начнётся уже 8 июля. Осталось решить некоторые технические моменты. В то же время Тегеран даёт странам ядерной сделки 60 дней на выполнение требований Ирана по ней, передаёт
Ранее News.ru писал, что президент Ирана Хасан Рухани назвал Европу ответственной за приостановку ядерной сделки. По его словам, ЕС должен действовать согласно собственным обязательствам, которые следуют из принятых международных документов и резолюций ООН.