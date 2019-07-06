https://static.news.ru/photo/e94c4998-a025-11e9-acaf-fa163e074e61_1024.jpg Хасан Рухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил своему коллеге из Франции Эммануэлю Макрону, что Европейский союз виноват в приостановке Исламской Республикой своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

По его словам, ЕС должен действовать согласно собственным обязательствам, которые следуют из принятых международных документов и резолюций ООН, передаёт Al Mayadeen .

Глава государства отметил, что Тегеран принимал решение в соответствии с СВПД. Теперь власти страны пересмотрят его только после отмены всех ограничительных мер.

Давление, оказываемое Соединёнными Штатами, является экономической войной и террористическими действиями, подчеркнул он.

Макрон, в свою очередь, попросил все страны способствовать сохранению плана. Он заметил, что Евросоюз изначально выступал против отказа Вашингтона от участия в программе.

Прекращение ядерной сделки станет коллективным поражением, и это будет очень печально, — заключил он.

Как писал News.ru, в мае Иран объявил о прекращении выполнения пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Тегераном запасов низкообогащённого урана. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна сократит запасы до оговорённых пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.