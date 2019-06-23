https://static.news.ru/photo/70a45d60-95c0-11e9-8a20-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Depo Photos/Global Look Press

Тегеран ведёт переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, о создании финансовых механизмов для смягчения последствий санкций США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Мы ведём переговоры по двусторонним валютным договорам с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией и некоторыми другими странами, — цитирует министра иранское агентство Fars .

Иран, по словам Зарифа, уже подписал соглашения с некоторыми из указанных государств и намерен заключить договоры ещё с некоторыми.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп обещал ввести 24 июня крупные дополнительные санкции против Ирана.

До этого он заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. В этом случае глава Белого дома готов стать лучшим другом Исламской Республики. Также Трамп отметил, что не стремится начинать войну с Тегераном.