https://static.news.ru/photo/3c9b6a44-a0a7-11e9-a2cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди.

Он добавил, что государство увеличит обогащение урана на АЭС в Бушере до 5%, пишет РИА Новости . По его словам, Иран не стремится получить плутоний.

Обладание плутонием не является для нас главной целью, но мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями, — говорится в сообщении.

Решение Ирана превысить уровень обогащения урана было ожидаемым, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По мнению члена международного комитета Совфеда РФ Олега Морозова, подобные действия Тегерана не помешают процессу переговоров по ядерной сделке, но необходим разумный компромисс.

Ранее News.ru сообщал, что власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана больше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что обогащение начнётся уже 8 июля. Осталось решить некоторые технические моменты. В то же время Тегеран даёт странам ядерной сделки 60 дней на выполнение требований Ирана по ней.