Власти Китая снова арестовали гражданина Канады. Его имя и причины задержания в ведомстве не раскрывают. До этого в КНР заключили под стражу ещё двух.

Консульство Канады уже оказывает необходимую помощь, сообщает ТАСС. В 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения из-за ареста в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого...