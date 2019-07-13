Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим коллегой из Великобритании Джереми Хантом заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».
Подчеркнув незаконность нефтяных санкций США, министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре, что Исламская Республика Иран продолжит экспортировать нефть при любых обстоятельствах, — сообщает иранское агентство Mehr.
По словам представителя агентства, Зариф «призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера». Речь шла про задержанный властями британского Гибралтара танкера Grace 1, сообщает
Ранее News.ru писал, что Хант поставил Ирану условие, при выполнении которого его страна вернёт иранский танкер.