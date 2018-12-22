Иран встретил авианосец США в Персидском заливе пуском ракет

https://news.ru/storage/news/6695ad4a33d0132cadcc3f7d38aed474/352bf24b-461f-45ff-9cbb-b24fdaeda993_850.jpg Lt. Steve Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авианосец USS John C. Stennis

Военно-морские силы Ирана произвели пуск ракет в Персидском заливе во время появления в нём американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей. Авианосную группу ВМС США встречали 30 кораблей иранской революционной гвардии.

Они следили за проходом авианосца и движением «его ударной группы». Запустив ракеты, иранские моряки выпустили дрон, чтобы сделать фотографии USS John C. Stennis, сообщает агентство Associated Press.

Издание не приводит других подробностей случившегося. При этом уточняется, что авианосец появился в Персидском заливе на фоне угроз властей Ирана закрыть соседний Ормузский пролив.

Ранее News.ru сообщал, что в пятницу, 21 декабря, американские корабли во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis впервые зашли в Персидский залив с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года.