Перед судом первой инстанции в Дубае предстал подданный Иордании. Ему предъявлено обвинение в нападении на стюардессу.
По данным издания
По данным следствия, мужчина оскорблял и угрожал двум стюардессам увольнением, так как у него якобы есть связи в дубайской полиции. По отношению к одной из них он даже применил физическую силу.
10 сентября в суде пройдёт новое слушание по этому делу.
Ранее News.ru писал о том, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагона, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.