https://static.news.ru/photo/5f1d225c-b776-11e9-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/Global Look Press

Перед судом первой инстанции в Дубае предстал подданный Иордании. Ему предъявлено обвинение в нападении на стюардессу.

По данным издания Khaleej Times , инцидент произошёл в апреле 2019 года. 31-летний мужчина летел рейсом Лос-Анджелес — Дубай в секторе экономкласса. В какой-то момент он самостоятельно пересел в бизнес-класс. Сотрудники попросили его перебраться на своё место, после чего иорданец отправился в первый класс и заявил, что больше не двинется с места.

По данным следствия, мужчина оскорблял и угрожал двум стюардессам увольнением, так как у него якобы есть связи в дубайской полиции. По отношению к одной из них он даже применил физическую силу.

10 сентября в суде пройдёт новое слушание по этому делу.

Ранее News.ru писал о том, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагона, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.