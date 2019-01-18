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Супруга экс-главы Интерпола просит убежище во Франции

Мэн Хунвэй Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Мэн Хунвэй

в мире [ версия для печати ]

Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, которого подозревают в коррупции, направила французским властям запрос на предоставление убежища.

По словам Грейс Мэн, она и её дети нуждаются в помощи и защите Франции, так как боятся похищения.

«Я получаю странные телефонные звонки. Даже повредили мою машину», — рассказала она.

Супруга экс-главы Интерпола добавила, что также за ней следили женщина и мужчина «китайской наружности», передаёт радиостанция France Inter.

Ранее News.ru писал, что Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве. В его отношении инициирована проверка Государственного надзорного комитета, сказано в сообщении Министерства общественной безопасности КНР. Жена опального чиновника дала пресс-конференцию в Лионе, призвав мировую общественность помочь ей найти истину в истории с внезапным арестом её супруга.


#Франция #интерпол #убежище #мэнхунвэй
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