Супруга экс-главы Интерпола просит убежище во Франции

https://news.ru/storage/news/72b426c7bb4a43560c885477a41b2adc/03456c9e-f81d-4f15-90d5-d7f2ea9fe443_850.jpg Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Мэн Хунвэй

Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, которого подозревают в коррупции, направила французским властям запрос на предоставление убежища.

По словам Грейс Мэн, она и её дети нуждаются в помощи и защите Франции, так как боятся похищения.

«Я получаю странные телефонные звонки. Даже повредили мою машину», — рассказала она.

Супруга экс-главы Интерпола добавила, что также за ней следили женщина и мужчина «китайской наружности», передаёт радиостанция France Inter.

Ранее News.ru писал, что Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве. В его отношении инициирована проверка Государственного надзорного комитета, сказано в сообщении Министерства общественной безопасности КНР. Жена опального чиновника дала пресс-конференцию в Лионе, призвав мировую общественность помочь ей найти истину в истории с внезапным арестом её супруга.