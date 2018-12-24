Инструменты на путях задержали украинский поезд

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Поезд, ехавший из закарпатского города Рахов в Киев, около пяти часов простоял в Тернопольской области Украины из-за оставленных ремонтниками инструментов на путях. Об этом сообщил один из пассажиров состава.

Остановился поезд 23 декабря около 20:00 по местному времени (21:00 мск), а возобновил движение 24 декабря примерно в 1:00 (2:00 мск), передаёт Hromadske.

По словам пассажира, причиной задержки движения стали инструменты, оставленные после ремонта путей. Впоследствии железнодорожники убрали препятствующее составу оборудование.

По состоянию на 9:00 мск поезд двигался между Винницкой и Хмельницкой областями Украины. В Киев он должен был приехать в 6:34 (7:34 мск). Пассажирам не сообщили время приблизительного прибытия после незапланированной остановки.

Как писал News.ru, в августе в Интернете посмеялись над плачевным состоянием украинского поезда Москва — Херсон. Поводом для шуток послужили выложенные в Facebook фотографии.