Администрация социальной сети Instagram намерена помочь блогерам с созданием контента. Для этих целей разработчики пошли на эксперимент с отключением системы лайков под постами пользователей.
В мае в рамках этого проекта лайки исчезли в Канаде. Затем тестирование распространилось на Италию, Бразилию и Австралию.
По данным Instagram, полностью отказываться от системы лайков соцсеть не будет. Однако теперь оценки будут видны только держателям аккаунта. Компания уверена, что таким образом блогеры смогут выйти из гонки за хайпом, в рамках которой многие заливают на хостинг непристойный контент, передаёт «
Ранее News.ru писал, что социальная сеть Twitter удалила по требованию Роскомнадзора пост, содержащий нецензурное оскорбление российского народа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.