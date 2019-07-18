https://static.news.ru/photo/87911524-a95f-11e9-b523-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Администрация социальной сети Instagram намерена помочь блогерам с созданием контента. Для этих целей разработчики пошли на эксперимент с отключением системы лайков под постами пользователей.

В мае в рамках этого проекта лайки исчезли в Канаде. Затем тестирование распространилось на Италию, Бразилию и Австралию.

По данным Instagram, полностью отказываться от системы лайков соцсеть не будет. Однако теперь оценки будут видны только держателям аккаунта. Компания уверена, что таким образом блогеры смогут выйти из гонки за хайпом, в рамках которой многие заливают на хостинг непристойный контент, передаёт « Анонсес ».

Ранее News.ru писал, что социальная сеть Twitter удалила по требованию Роскомнадзора пост, содержащий нецензурное оскорбление российского народа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.