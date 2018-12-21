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Западные журналисты отреагировали на выступление Путина

Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Издания других стран с большой активностью обсуждают прошедшую пресс-конференцию президента России. Большой интерес у журналистов вызывают ответы главы государства, связанные с внешней политикой и международной обстановкой.

Если представители российских СМИ ожидали ответов первого лица страны на вопросы о конкретных ситуациях в РФ, то их западных коллег больше всего интересовала реакция Путина на решение Трампа о выводе армии из Сирии, сообщает «ТВ Центр».

Иностранные медиа восприняли слова главы государства как поддержку решения американского политика, что позволяет критиковать президента США. Так, Wall Street Journal сравнивает бюджет на армию РФ с Соединёнными Штатами и обращает внимание, что Россия тратит в 4 раза меньше денег. При этом влияние страны в САР не сокращается, а наоборот, укрепляется.

В целом, в онлайн-режиме иностранная пресса в основном тезисно освещала выступление российского президента, большие аналитические материалы, если и появятся, то не сразу — в последние годы выступления Путина зарубежная пресса анализирует медленнее и меньше. News.ru подготовил подборку наиболее ярких публикаций.


#путин #журналисты #СМИ
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