Иномарка протаранила остановку с людьми в Ереване

Автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта в Ереване. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Инцидент произошёл вечером 2 января в квартале Нарекаци армянской столицы. Иномарка внезапно съехала с проезжей части и врезалась в остановочный павильон, опрокинув его.
Все пострадавшие в ДТП, в числе которых двое детей, доставлены в медицинский центр святого Григория Просветителя. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Личность водителя, совершившего наезд на остановку, устанавливается, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщил о том, что суд Германии выдал ордер на арест водителя, совершившего наезды на пешеходов в Эссене и Ботропе. Предполагается, что действия мужчины были продиктованы ксенофобскими убеждениями, поскольку пострадавшие в ДТП были выходцами из Афганистана, Сирии и Турции.