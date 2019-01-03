Иномарка протаранила остановку с людьми в Ереване

https://news.ru/storage/news/2266cc6504a7056421904a95f278c3f6/80dc2d76-c813-431d-8b51-db47f62b8bbf_850.jpg Gevorg Ghazaryan/Xinhua/Global Look Press

Автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта в Ереване. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Инцидент произошёл вечером 2 января в квартале Нарекаци армянской столицы. Иномарка внезапно съехала с проезжей части и врезалась в остановочный павильон, опрокинув его.

Все пострадавшие в ДТП, в числе которых двое детей, доставлены в медицинский центр святого Григория Просветителя. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Личность водителя, совершившего наезд на остановку, устанавливается, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о том, что суд Германии выдал ордер на арест водителя, совершившего наезды на пешеходов в Эссене и Ботропе. Предполагается, что действия мужчины были продиктованы ксенофобскими убеждениями, поскольку пострадавшие в ДТП были выходцами из Афганистана, Сирии и Турции.