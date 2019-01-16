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Индонезия начала поить россиян пивом

Daniel Karmann/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Производители алкоголя Индонезии начали торговать в России своей продукцией. Азиатская страна считает рынок спиртного в РФ одним из самых перспективных.

Первую партию тёмного креплёного пива «Чёрная пантера» отгрузили в Приморском крае. В будущем иностранный бизнес планирует расширить ассортимент, пишет The Jakarta Post.

По информации промышленников Индонезии, в прошлом году Джакарта поставила за рубеж хмельного напитка на сумму свыше $10 млн, увеличив показатели 2017-го на 89%. Деловые связи налажены с 20 государствами.

Ранее News.ru сообщил о торговле пивом в отделениях «Почты России». Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах из 152 в Мурманской области.


#россия #пиво #ИНДОНЕЗИЯ #алкоголизм
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