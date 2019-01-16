Индонезия начала поить россиян пивом

Производители алкоголя Индонезии начали торговать в России своей продукцией. Азиатская страна считает рынок спиртного в РФ одним из самых перспективных.
Первую партию тёмного креплёного пива «Чёрная пантера» отгрузили в Приморском крае. В будущем иностранный бизнес планирует расширить ассортимент, пишет The Jakarta Post.
По информации промышленников Индонезии, в прошлом году Джакарта поставила за рубеж хмельного напитка на сумму свыше $10 млн, увеличив показатели 2017-го на 89%. Деловые связи налажены с 20 государствами.
Ранее News.ru сообщил о торговле пивом в отделениях «Почты России». Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах из 152 в Мурманской области.