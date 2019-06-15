https://static.news.ru/photo/ee9a402c-8fa3-11e9-8e62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Власти Индии решили ввести пошлины на ряд ввозимых из США продуктов, следует из документа Министерства финансов.

В число этих товаров войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Решение вступит в силу 16 июня, пишет газета Economic Times .

Нью-Дели получит от введения этих мер порядка $240 миллионов. Таким образом власти планируют компенсировать убытки от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.

Как ранее писал News.ru, министр торговли Турции Рухсар Пеккан заявила, что Анкара приняла решение сократить дополнительные пошлины на 22 товара из США. Инициатива стала ответом на снижение Вашингтоном тарифов на импорт турецкого железа и стали с 50% до 25%.