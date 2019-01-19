Женщинам Индии разрешат служить в военной полиции

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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство страны приняло «историческое решение»: женщины получат возможность служить в подразделениях военной полиции страны. Это сделано с целью увеличить количество представительниц прекрасного пола в вооружённых силах Индии.

Ожидается, что в результате этого решения численность женщин, служащих в военной полиции, составит около 20% от общего личного состава. Власти планируют вовлекать их в реализацию всего спектра задач военной полиции от ведения расследований дел об изнасиловании и сексуальном домогательстве до поддержки армейских подразделений в случае необходимости.

В настоящее время военная служба женщин в индийской армии ограничивается отдельными сферами, а именно образованием, медициной, юриспруденцией и технической поддержкой, сообщает REGNUM.

Ранее News.ru писал, что правительство штата Уттар-Прадеш объявило благодарность 18-летней Джиоти и 16-летней Нехе за благородное спасение семейного бизнеса. Дело в том, что отец девочек Дхрув Нараян, который держал парикмахерскую в деревне Банавари Тола, серьёзно заболел в 2014 году.