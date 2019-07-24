https://static.news.ru/photo/a233062a-ade8-11e9-8f8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Вооружённые силы Индии до 28 июля планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx. Тренировка обусловлена активностью Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность нашей страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы [ВС Индии] на эскалацию конфликта в космосе, — заявил газете Times of India источник в правительстве страны.

По его словам, в связи с растущей наступательной способностью КНР Индия «обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе».

22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата.

Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам. Ожидалось, что «Чандраян-2» достигнет Луны 6–7 сентября. В ISRO уверены, что запуск нужно осуществить как можно скорее: Луна находится в наиболее благоприятной позиции по отношению к Земле. Следующий такой момент может настать только в сентябре.

Индия станет четвёртой страной мира после США, России и КНР, космический аппарат которой смог осуществить мягкую посадку на спутник Земли, писал News.ru.