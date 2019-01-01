Индия и Пакистан раскрыли друг другу свои ядерные объекты

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Власти Индии и Пакистана начали новый, 2019 год с обмена списками ядерных объектов в соответствии с договором о предотвращении нападений на такие объекты. Процедура осуществлялась по дипломатическим каналам.

Договор предусматривает, что соседи в начале каждого года уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд Пакистана распорядился передать под управление турецкого образовательного фонда Maarif все школы, входящие в структуру организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Кроме того, суд обязал МВД страны включить FETO в список террористических организаций.