Индийский студент разбился в Ирландии во время селфи

Молодой человек в возрасте около 20 лет погиб, упав с обрыва утёсов Мохер в графстве Клэр на западе Ирландии. Это произошло, когда он снимал селфи.
По версии полиции, речь идёт о трагическом несчастном случае. Известно, что погибший был гражданином Индии и учился в Дублине, сообщает Sky News.
Высота утёсов Мохер колеблется от 120 до 214 метров.
Как сообщал News.ru, американские социологи составили список стран, в которых зарегистрировано наибольшее число смертельных исходов во время селфи. Россия заняла в этом антирейтинге второе место.