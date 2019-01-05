Индийский студент разбился в Ирландии во время селфи

https://news.ru/storage/news/b52dfbb03e59406913aa82bf845b322a/b026264c-693c-41fb-b51b-c71007d25784_850.jpg Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Молодой человек в возрасте около 20 лет погиб, упав с обрыва утёсов Мохер в графстве Клэр на западе Ирландии. Это произошло, когда он снимал селфи.

По версии полиции, речь идёт о трагическом несчастном случае. Известно, что погибший был гражданином Индии и учился в Дублине, сообщает Sky News.

Высота утёсов Мохер колеблется от 120 до 214 метров.

Как сообщал News.ru, американские социологи составили список стран, в которых зарегистрировано наибольшее число смертельных исходов во время селфи. Россия заняла в этом антирейтинге второе место.