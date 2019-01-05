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Индийский студент разбился в Ирландии во время селфи

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Молодой человек в возрасте около 20 лет погиб, упав с обрыва утёсов Мохер в графстве Клэр на западе Ирландии. Это произошло, когда он снимал селфи.

По версии полиции, речь идёт о трагическом несчастном случае. Известно, что погибший был гражданином Индии и учился в Дублине, сообщает Sky News.

Высота утёсов Мохер колеблется от 120 до 214 метров.

Как сообщал News.ru, американские социологи составили список стран, в которых зарегистрировано наибольшее число смертельных исходов во время селфи. Россия заняла в этом антирейтинге второе место.


#гибель #селфи #студент #ирландия
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