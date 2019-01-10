Илону Маску предложили китайскую «грин-карту»

https://news.ru/storage/news/02e3fe01db54453045b05154b7989ed9/e51bae0e-1465-4006-9452-af6319cc2ad1_850.jpg Patrick Fallon/Global Look Press

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой американского автопроизводителя Tesla Илоном Маском пообещал выдать ему китайскую «грин-карту». Их встреча состоялась после официального запуска строительства завода Tesla в Шанхае.

«Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда», — сказал Маск.

Ли Кэцян ответил, что в этом случае китайские власти могли бы предоставить ему постоянный вид на жительство иностранного гражданина. Их диалог приводится на сайте Госсовета КНР.

По сообщению китайских СМИ, получить постоянный вид на жительство в этой стране крайне сложно — необходимо быть выдающимся человеком.

Ранее News.ru писал, что американский производитель электромобилей Tesla Inc. со второй половины января прекратит продажи наиболее дешевых ($76 тыс.) версий авто Model S и X с аккумулятором на 75 кВт/ч. Теперь самая дешевая версия Model S с аккумулятором на 100 кВт/ч будет стоить $96 тыс., а Model X — $97 тыс. Маск также заявил, что Tesla «однозначно не намерена» отказываться от выпуска автомобилей этих моделей в ближайшие два года.