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Илон Маск решил сократить штат Tesla

Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Tesla Илон Маск принял решение уволить 7% сотрудников. Всех, кому предстоит уйти, он поблагодарил за вклад в общее дело.

Инженер отметил, что 2018 год был одновременно и самым успешным, и самым сложным в истории компании. В третьем квартале прибыль составила 4%. По словам бизнесмена, это мало «по большинству стандартов», но он считает её первой значимой прибылью за всю 15-летнюю историю предприятия.

Миллиардер добавил, что создание экологически чистых и доступных по цене машин требует экстремальных усилий, поэтому «дорога впереди очень сложная». По его словам, другого выбора, кроме как сократить численность работников, нет.

Ранее News.ru писал, что Tesla представила новый автомобиль, способный разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды. В серийное производство его планируется запустить в 2020 году.


#илонмаск #Tesla #сокращения
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