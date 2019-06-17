https://static.news.ru/photo/660b255e-90da-11e9-9d2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Dernbach/Global Look Press

Компания IKEA выпустила в Болгарии тёрку со слоганом Designed for apples («Предназначено для яблок»), подшутив над дизайном нового компьютера Apple Mac Pro и монитора для него.

Тёрка получила название iDEALISTIK. Её цена составляет 3,99 лева, что, по мнению телеканала « 360 », подчёркивает контраст с высокой ценой новинки от Apple, которая стоит 390 тыс. рублей.

Apple Mac Pro оснащён процессором Intel Xeon и 1,5 Тб оперативной памяти, а монитор для него имеет увеличенные углы обзора и антибликовое покрытие. Дизайн системного блока нового компьютера и задняя панель монитора действительно внешне напоминают тёрку для продуктов, что и могло послужить поводом для шутки со стороны IKEA.

Ранее News.ru писал, что Apple лишила пользователей старых компьютеров MacBook доступа к своему интернет-магазину через Safari и другие браузеры. Предполагается, что это было сделано в целях повышения безопасности покупок и привлечения внимания к новинкам компании.